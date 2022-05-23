Семак начнет переговоры по новому контракту с «Зенитом»

По информации «СЭ», в ближайшее время главный тренер «Зенита» Сергей Семак и руководство клуба из Санкт-Петербурга проведут переговоры по поводу заключения нового договора.

Напомним, что действующее соглашение автоматически пролонгировано до июня 2023 года, теперь речь пойдет о контракте на срок не менее двух лет.

Футболисты чемпиона России должны завершить отпуск и начать подготовку к сезону-2022/23 13-14 июня. К этому сроку должен решиться вопрос о продлении трудовых отношений сине-бело-голубых с Семаком.