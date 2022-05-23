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Сегодня, 17:48

Семак начнет переговоры по новому контракту с «Зенитом»

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Читать «СЭ» в
Сергей Семак.
Фото ФК «Зенит»

По информации «СЭ», в ближайшее время главный тренер «Зенита» Сергей Семак и руководство клуба из Санкт-Петербурга проведут переговоры по поводу заключения нового договора.

Напомним, что действующее соглашение автоматически пролонгировано до июня 2023 года, теперь речь пойдет о контракте на срок не менее двух лет.

Футболисты чемпиона России должны завершить отпуск и начать подготовку к сезону-2022/23 13-14 июня. К этому сроку должен решиться вопрос о продлении трудовых отношений сине-бело-голубых с Семаком.

Сергей Семак
ФК Зенит
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 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
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 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
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 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
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Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
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25.07 20:00
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Гамид Агаларов

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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Ростов

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П
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Антон Зиньковский

Крылья Советов

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Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
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Реми Кабелла

Краснодар

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И К Ж
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Спартак

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Горан Чаушич

Горан Чаушич

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 23 1 4
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