Обухов: «Варианты продолжения карьеры есть, но они меня не устраивают»

Бывший нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов рассказал, где может продолжить свою профессиональную карьеру. 32-летний форвард покинул клуб летом свободным агентом.

«Варианты продолжения карьеры есть, но они меня не устраивают. Не хочу пока говорить, вдруг клубы как-то не так отнесутся к моим словам. Не хочу далеко уезжать от семьи, которая живет в Москве. Вариант за границей? Были. Но я их не рассматриваю», — приводит слова Обухова «РБ Спорт».

В составе «Урала» нападающий провел 45 матчей, забил 13 голов и отдал 1 результативную передачу.