Обухов: «Варианты продолжения карьеры есть, но они меня не устраивают»
Бывший нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов рассказал, где может продолжить свою профессиональную карьеру. 32-летний форвард покинул клуб летом свободным агентом.
«Варианты продолжения карьеры есть, но они меня не устраивают. Не хочу пока говорить, вдруг клубы как-то не так отнесутся к моим словам. Не хочу далеко уезжать от семьи, которая живет в Москве. Вариант за границей? Были. Но я их не рассматриваю», — приводит слова Обухова «РБ Спорт».
В составе «Урала» нападающий провел 45 матчей, забил 13 голов и отдал 1 результативную передачу.
Источник: РБ Спорт
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|1
|0
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|3
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|0
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|3
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|0
|0
|1
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|0
|
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|0
|1
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|0
|
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|1
|0
|0
|1
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|0
|
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|1
|0
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Пари НН – ЦСКА
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Динамо – Локомотив
|- : -
|27.07
|17:30
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Рубин – Зенит
|- : -
|27.07
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|
Факел – Акрон
|- : -
|28.07
|15:00
|
Химки – Спартак
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|
Краснодар – Динамо Мх
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Алексей Батраков
Локомотив
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Бителло
Динамо
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Маркус Вендел
Зенит
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|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
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|И
|К
|Ж
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Даниил Фомин
Динамо
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|1
|0
|
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Сергей Брызгалов
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Пари Нижний Новгород
|1
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|1
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