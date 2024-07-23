Аренда Тавареша в ЛАСК не предусматривает возможности выкупа
Аренда командой ЛАСК защитника «Спартака» Томаша Тавареша не предусматривает опцию выкупа игрока, сообщает Sport24.
23 июля красно-белые сообщили об аренде 23-летнего португальца австрийской командой. Соглашение рассчитано на сезон-2024/25.
Тавареш перешел в «Спартак» в январе 2023 года. В общей сложности защитник провел за московский клуб 22 матча, в которых забил гол и сделал результативную передачу.
Источник: Sport24
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|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
3
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
4
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
6
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|1
|0
|1
|0
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|1
|
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|0
|1
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|1
|
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|0
|1
|0
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|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
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|1
|0
|1
|0
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|1
|
11
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|0
|1
|0
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|
12
|Акрон
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|0
|0
|1
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|0
|
13
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
14
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Спартак
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Кр. Советов
|1
|0
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|0-4
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|26.07
|18:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|27.07
|15:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|27.07
|17:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|27.07
|17:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|27.07
|20:00
|
Факел – Акрон
|- : -
|28.07
|15:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|28.07
|17:30
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|28.07
|20:00
|
Краснодар – Динамо Мх
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Максим Глушенков
Зенит
|2
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Солтмурад Бакаев
Акрон
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|
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Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
|
|
Бителло
Динамо
|2
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
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Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
|
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Пари Нижний Новгород
|1
|0
|1
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