Аренда Тавареша в ЛАСК не предусматривает возможности выкупа

Аренда командой ЛАСК защитника «Спартака» Томаша Тавареша не предусматривает опцию выкупа игрока, сообщает Sport24.

23 июля красно-белые сообщили об аренде 23-летнего португальца австрийской командой. Соглашение рассчитано на сезон-2024/25.

Тавареш перешел в «Спартак» в январе 2023 года. В общей сложности защитник провел за московский клуб 22 матча, в которых забил гол и сделал результативную передачу.