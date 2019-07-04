Воспитанник "Спартака" Владимир Обухов подписал двухлетний контракт с "Сочи", сообщается в Твиттере дебютанта РПЛ.

– Первое приобретение в атакующей линии! Владимир Обухов подписал контракт с "Сочи" на два года. Обухов принял участие во всех контрольных играх предсезонки, забив дважды и отдав один голевой пас. Добро пожаловать в Сочи, Володя!

⚡ Первое приобретение в атакующей линии!

Владимир Обухов подписал контракт с «Сочи» на два года. Обухов принял участие во всех контрольных играх предсезонки, забив дважды и отдав один голевой пас. Добро пожаловать в Сочи, Володя! #СочныйФутбол #СочиВРПЛ pic.twitter.com/ryyhx8nF2A — Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) 3 июля 2019 г.

В прошедшем сезоне 27-летний форвард выступал за "Мордовию и "Тамбов". На его счету 13 голов и 4 результативные передачи в 36 матчах.

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