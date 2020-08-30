Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о переходе полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанту». Клубы достигли принципиальной договоренности о трансфере россиянина. Переход завершится, когда 24-летний игрок пройдет медобследование.

В воскресенье после игры 6-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (0:0) Миранчук попрощался с болельщиками.

— С Алексеем Миранчуком прощались и по ходу игры, и сразу после финального свистка. Не показалось, что это сделано сумбурно?

— Я не о сумбуре думал — испытывал радость за Алексея. С другой стороны, жаль, что такой игрок уходит. Мне кажется, в новом клубе ему будет хорошо, и «Аталанте» тоже будет хорошо. У нас нет большого опыта прощания, нечасто футболисты такого уровня уходят из «Локомотива». Трансфер с нашей стороны подписали за час до матча, итальянцы — когда встреча уже началась. Еще остается заключить личный контракт и пройти медосмотр, но это все на следующей неделе. Благодарю Алексея за годы, которые он провел в «Локомотиве».

— Как проходила сделка? Довольны условиями?

— Они могли быть совершенно другими, но заноза в виде 8 миллионов (отступные, прописанные в контракте Миранчука. — Прим. «СЭ»), о которых знала вся Европа, серьезно повлияла. Следующие трансферы сделаем гораздо более серьезнее. (Максим Алланазаров)

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