Алексей Миранчук: «Настало время пойти за мечтой. Я не прощаюсь»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук объявил об уходе из клуба и попрощался с болельщиками.

24-летний россиянин пропустил игру 6-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (0:0) в Москве из-за повреждения, а после нее спустился на поле.

— Не думал, что так будет, — сказал Миранчук. — Хочу поблагодарить всех вас. Настал момент. Здесь вместе с вами я стал профессиональным футболистом, мужчиной. Выиграл все с вами титулы. Выиграли все с вами. Поэтому я с чистой душой хочу поблагодарить всех вас за то, что всегда были рядом. В сложные моменты, в легкие.

Но сейчас настало время пойти за мечтой. Я принимаю этот вызов, потому что знаю, что вы будете всегда со мной.

Я не прощаюсь с вами. Увидимся. Спасибо большое! Вперед, «Локо»!

После матча «Локо» объявил о договоренности по трансферу Миранчука с «Аталантой».

По данным итальянских СМИ, «Локо» получит за него 14,5 миллиона евро, а сам футболист подпишет контракт на 5 лет.