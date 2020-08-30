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Алексей Миранчук: «Настало время пойти за мечтой. Я не прощаюсь»

18:03
30 августа. Москва. «Локомотив» — «Зенит» — 0:0. Алексей Миранчук. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II 30 августа. Москва. «Локомотив» — «Зенит» — 0:0. Алексей Миранчук. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
30 августа. Москва. «Локомотив» — «Зенит» — 0:0. Алексей Миранчук. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук объявил об уходе из клуба и попрощался с болельщиками.

24-летний россиянин пропустил игру 6-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (0:0) в Москве из-за повреждения, а после нее спустился на поле.

— Не думал, что так будет, — сказал Миранчук. — Хочу поблагодарить всех вас. Настал момент. Здесь вместе с вами я стал профессиональным футболистом, мужчиной. Выиграл все с вами титулы. Выиграли все с вами. Поэтому я с чистой душой хочу поблагодарить всех вас за то, что всегда были рядом. В сложные моменты, в легкие.
Но сейчас настало время пойти за мечтой. Я принимаю этот вызов, потому что знаю, что вы будете всегда со мной.
Я не прощаюсь с вами. Увидимся. Спасибо большое! Вперед, «Локо»!

После матча «Локо» объявил о договоренности по трансферу Миранчука с «Аталантой».

По данным итальянских СМИ, «Локо» получит за него 14,5 миллиона евро, а сам футболист подпишет контракт на 5 лет.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 6-й тур. «Локо» — «Зенит», «Краснодар» — «Ростов» и другие матчи




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