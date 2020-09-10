Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков рассказал о расставании с полузащитником Романом Нойштедтером.

— Нойштедтер, судя по словам Романа Орещука, обиделся, что вы не сообщили ему о расставании напрямую. Было такое?

— Ситуация с Романом следующая. Как только закончилось наше собрание с руководством, сразу раздался звонок агента Нойштедтера по поводу его будущего. Ему сообщили о принятом решении, чтобы он мог начинать работу по поиску клуба. При этом мы не успели сами поговорить с игроком перед тем, как это сделал агент. Тот же оказался очень деятельным и опередил всех. Для Романа это было неприятно. Мы рассчитывали на то, что лично сообщим ему о решении, как это произошло со всеми остальными. Ребята приезжали, мы с каждым разговаривали глаза в глаза. С Романом получилось так, как получилось. Я с ним связался, объяснил нашу позицию. Считаю, что со всеми игроками мы достойно попрощались. Более того, тот же Володя Рыков с нами тренировался еще в течение четырех недель. (Константин Алексеев)

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