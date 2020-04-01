Новый сезон РПЛ начнется в августе-сентябре

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, когда начнется сезон-2020/21 в РПЛ. Ранее стало известно о продлении карантина в футболе до 31 мая в связи с распространением коронавируса.

— Таким образом, с учетом доигровки чемпионата, старт нового сезона будет перенесен на середину августа или середину сентября, — приводит слова Дюкова пресс-служба РФС.

По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 883 225 человек, умерших — 44 156, выздоровевших — 185 377.

По данным Роспотребнадзора на 1 апреля, в России коронавирус выявлен у 2 777 человек, зарегистрированы 24 летальных случая, выздоровели 190 человек.