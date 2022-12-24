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Сегодня, 15:53

Зарема объяснила, за счет чего выросла стоимость Николсона: «У него отменный удар»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Шамар Николсон.
Фото архив «СЭ»

Супруга экс-президента «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова в комментарии для «СЭ» высказалась по поводу новости о том, что нападающий красно-белых Шамар Николсон занял второе место среди игроков РПЛ по росту рыночной стоимости по версии Transfermarkt.

«Это неожиданность только для псевдоэкспертов и диванных критиков. Половине европейских команд требуется высокий форвард. Если «Спартак» грамотно сработает на трансферном рынке, то в перспективе клуб может хорошо заработать на этом футболисте. Он молод, талантлив, и адаптирован к любым климатическим условиям. И удар у Шамара отменный», — сказала Салихова «СЭ».

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
Шамар Николсон
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
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Владимир Сычевой

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Филипе Силва Малком

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Зенит

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П
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Спартак

 6
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