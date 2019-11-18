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Новиков считает, что два-три новичка высокого уровня позволят «Динамо» двигаться вперед

18:00
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Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков высказал мнение, что для прогресса команде необходимы два-три новичка высокого уровня.

— Нынешний состав потенциально готов бороться за еврокубки?

— Я уверен, что те игроки, которые у нас собраны, способны выполнять любые задачи. Но чем выше будут ставить цели, тем важнее укрепление определенных позиций. Да, состав хороший, совершенно не для борьбы за выживание, но точечное усиление — два-три игрока высокого уровня, позволят команде двигаться вперед и ставить перед собой самые высокие задачи. (Константин Алексеев)

Полностью интервью Кирилла Новикова — здесь.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/intervyu-s-glavnym-trenerom-dinamo-kirillom-novikovym-o-selekcii-transferah-zimoy-filippe-zadachah-komandy-1611987/

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