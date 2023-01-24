Новичок «Спартака» Дуарте прокомментировал переход в московский клуб

Новичок «Спартака» Алексис Дуарте прокомментировал переход в московский клуб.

«Начало новой истории. Давай, «Спартак», — написал парагваец в социальных сетях.

Московский клуб заключил с 22-летним Дуарте контракт до 2027 года.

В прошлом году Алексис Дуарте провел за «Серро Портеньо» 45 матчей и отдал 1 голевую передачу. Футболист имеет опыт выступлений за юношескую сборную Парагвая.