Новичок «Локомотива» Пабло рассказал, как мог оказаться в «Краснодаре»

Новичок «Локомотива» Пабло поделился эмоциями от перехода в московский клуб.

«Это новый вызов в моей карьере. Мне 29 лет, «Локомотив» — это большая команда. Команда, которая регулярно играет в Европе, в Лиге чемпионов. Также я рассматриваю этот вызов, этот трансфер в «Локомотив» как большую возможность в своей карьере.

Скажу честно, что игры не смотрел полностью. Но за «Локомотивом» следил. Я знаю, что неудовлетворительные результаты. Могли сыграть намного лучше. В любом случае сам факт того, что команда играет в Лиге чемпионов, это говорит о потенциале команды.

Новый клуб, новый вызов, новые амбиции. И когда мой контракт с «Бордо» уже приближался к концу, в этот момент я начал думать о своих новых возможностях — где бы я мог продолжить свою карьеру.

В 2018 году был интерес «Краснодара». У нас был разговор. Но в тот момент я подумал, что это не самый благоприятный момент», - рассказал бразилец в интервью клубному YouTube-каналу.

Ранее появлялась информация, что за трансфер Пабло «Локомотив» выплатит «Бордо» 2,5 миллиона евро. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 8 миллионов евро.

Жирондинцы приобрели бразильца у «Понте Преты» в 2015 году за 2 миллиона евро. В этом сезоне он провел 13 матчей и забил один гол.