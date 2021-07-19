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Новичок ЦСКА Мухин высказался о сравнении с Вернблумом

08:30
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Полузащитник ЦСКА Максим Мухин ответил на вопрос о сравнениях с шведским хавбеком Понтусом Вернблумом, который выступал за армейцев с с 2012 по 2018 год.

«Какой стиль предпочитаю — разрушитель или созидатель? Думаю больше разрушитель, потому что лучше получается отбирать мячи, чем начинать атаки. На позиции плеймейкера выступал тоже — более менее было.

Вернблум? Не любитель сравнений, но, может быть, у нас есть с ним похожие качества, стиль игры или отборы. Я тоже могу в игре влететь жестко в соперника, отобрать мяч. Все покажет в будущем моя игра», — сказал в интервью пресс-службе армейцев Мухин.

Мухин перешел в ЦСКА из «Локомотива» по окончании сезона-2020/21. В сезоне-2020/21 19-летний россиянин провел 15 матчей за железнодорожников и не отличился результативными действиями.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/pfc_cska/status/1416812510309609472

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