Новичок ЦСКА Мухин высказался о сравнении с Вернблумом

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин ответил на вопрос о сравнениях с шведским хавбеком Понтусом Вернблумом, который выступал за армейцев с с 2012 по 2018 год.

«Какой стиль предпочитаю — разрушитель или созидатель? Думаю больше разрушитель, потому что лучше получается отбирать мячи, чем начинать атаки. На позиции плеймейкера выступал тоже — более менее было.

Вернблум? Не любитель сравнений, но, может быть, у нас есть с ним похожие качества, стиль игры или отборы. Я тоже могу в игре влететь жестко в соперника, отобрать мяч. Все покажет в будущем моя игра», — сказал в интервью пресс-службе армейцев Мухин.

Мухин перешел в ЦСКА из «Локомотива» по окончании сезона-2020/21. В сезоне-2020/21 19-летний россиянин провел 15 матчей за железнодорожников и не отличился результативными действиями.