Крал о победе над «Химками»: «Рад вернуться на поле вместе с этими парнями»
03:43
Полузащитник «Спартака» Алекс Крал прокомментировал победу в матче Кубка Матч Премьер над «Химками» (5:1).
«Рад вернуться на поле вместе с этими парнями. Только вперед, «Спартак»!» — написал Крал в Twitter.
Happy to be back on the pitch with guys ??? Только вперёд Спартак??? @fcsm_official pic.twitter.com/PR8uIatVEE— Alex Kr?l (@alexkralcz) July 18, 2021
12 июля Крал вернулся в расположение «Спартака» после выступления на Евро-2020 в составе сборной Чехии.
Чехия завершила борьбу в четвертьфинале чемпионата Европы, Крал провел на турнире четыре матча.
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