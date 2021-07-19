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Крал о победе над «Химками»: «Рад вернуться на поле вместе с этими парнями»

03:43
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Полузащитник «Спартака» Алекс Крал прокомментировал победу в матче Кубка Матч Премьер над «Химками» (5:1).

«Рад вернуться на поле вместе с этими парнями. Только вперед, «Спартак»!» — написал Крал в Twitter.

12 июля Крал вернулся в расположение «Спартака» после выступления на Евро-2020 в составе сборной Чехии.

Чехия завершила борьбу в четвертьфинале чемпионата Европы, Крал провел на турнире четыре матча.

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Сергей Разин все материалы автора

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