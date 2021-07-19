Лучший бомбардир ЮФЛ хочет, чтобы лимит отменили

Нападающий «Зенита-2» Аким Белохонов, забивший 33 мяча в прошлом сезоне Юношеской футбольной лиги, в интервью «СЭ» высказался о лимите на легионеров.

— Хочу, чтобы лимит совсем убрали, — сказал Белохонов. — Тогда российские футболисты будут жестче конкурировать с иностранцами и играть не потому, что они русские, а по той причине, что они сильнее. Тогда и российские футболисты станут сильнее: увеличится конкуренция, а значит, придется усерднее тренироваться, больше работать над собой, прилагать больше усилий.