Новая буква в алфавите Евсеева. Он рассказал про экипировку

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев продолжает вести алфавит в своем Instagram. На букву «Э» специалист рассказал об экипировке, с которой сталкивался на протяжении своей карьеры.

«Э» — в моем словаре это Экипировка. Футбольное обмундирование.

Сталкивался с многими фирмами за карьеру. Почти вся форма была добротная, качественная. Но, конечно, они отличаются. Время разное, бренды разные, требования разные.

Первое сильное впечатление произвёл Adidas. В 90-х это был знак качества, гарантия что будет комфортно. Потом в лидеры футбольного рынка вырвался Nike.

Затем в Россию стали приходить другие производители, выбор стал шире.

«Уфу» одевает Joma. Знал эту компанию ещё по Перми, но у «Амкара» не было эксклюзивной формы, как сейчас у «Уфы». Они и цветом попали в точку — фиолетовый смотрится очень красиво. Да и мало у кого в стране из клубов есть отдельная линия от производителя спортивной экипировки. Форма не только красивая, но и удобная. Не линяет, не рвётся после стирки. Надевать ее приятно, иногда ловишь себя на мысли, что нравится, как сидит одежда, как выглядит, хотя уже успел к ней привыкнуть", — написал Евсеев.