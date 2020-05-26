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Николич должен прилететь 30 мая

15:54
Неманья Николич. Фото Reuters
Неманья Николич. Фото Reuters
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По данным «СЭ», прилет в Москву нового главного тренера «Локомотива» Марко Николича запланирован на субботу, 30 мая. Сербский специалист должен к этой дате уладить вопросы с оформлением документов.

Чартерный самолет для 40-летнего тренера арендует московский клуб. После прилета Николич обязан на 14 дней сесть на карантин, так что проводить тренировки «Локомотива» сможет с 13 июня. Первый после возобновления тур чемпионата запланирован на выходные 20-21 июня. (Константин Алексеев)

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