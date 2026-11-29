Мостовой — о Кириченко в «Ростове»: «У руля футбольный человек»

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» оценил игру «Ростова» под руководством Дмитрия Кириченко.

«То, о чем я и всегда говорил: когда у руля футбольный человек, то результаты и игра налаживаются. «Ростов» — молодцы, команда играет, она на ходу. Видно, что все получают удовольствие. Кириченко вовремя оказался в «Ростове», встряхнул команду, и они заслуженно сейчас в середине таблицы. В матче с «Краснодаром» им чуть не хватило — могли и выигрывать при определенных обстоятельствах», — сказал Мостовой «СЭ».

Кириченко возглавил донскую команду в сентябре 2026 года. При нем ростовчане ни разу не проиграли в РПЛ и с 23 очками располагаются на восьмой строчке в турнирной таблице.