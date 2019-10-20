Бывший нападающий «Спартака» Николай Писарев в интервью «СЭ» поделился мнением о новом тренере москвичей Доменико Тедеско.

— Некоторые ваши коллеги говорят, что назначение Тедеско — плевок в российский тренерский корпус.

— Не согласен! — возразил Писарев. — Начнем с того, что приглашение немецкого специалиста — инициатива Томаса Цорна, генерального директора. Раньше было сложно понять, кто в «Спартаке» принимает ключевые решения и, главное, несет за них ответственность.

— Это правда.

— Теперь же все ясно. За выбор Тедеско придется отвечать гендиректору. В такой ситуации не приведешь в клуб брата или свата. Нужен тренер, в котором видишь потенциал. С одной стороны, Тедеско молод. С другой — уже успел поработать в бундеслиге. Что говорит о его квалификации. Случайного человека в «Шальке» не позовут.

— Значит, верите в немца?

— При нем с организацией игры у «Спартака» точно проблем не будет. Проблема в другом. В нашем чемпионате успеха добиваются команды, где есть русскоговорящий костяк. Яркий пример — «Зенит» и «Локомотив», там духовитых футболистов немало. Они лидеры как на поле, так и в раздевалке. А что в «Спартаке»? Максименко, Бакаев, Рассказов, Умяров еще слишком молоды. Плюс по характеру на роль вожаков не тянут. А легионеры взвалить на себя эту миссию пока не готовы.

Николай Писарев: «Назначение Тедеско — плевок в наш тренерский корпус? Не согласен!»