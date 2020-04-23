Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов выразил надежду, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин станет игроком красно-зеленых этим летом. Контакт форвард с питерским клубом заканчивается в мае. Весной он на правах аренды выступал за «Сочи».

— Уже в середине мая Александр Кокорин может выйти на рынок свободных агентов. Нужно ли «Локо» включаться в гонку?

— Думаю, Кокорину не стоит возвращаться в «Зенит», даже если ему там предложат реально большие деньги

— Почему?

— Сама эта ситуация, которая произошла перед второй частью сезона... Его отдали в аренду. Да, человек накосячил, отбыл наказание, хотел играть за «Зенит», а тут такой поворот. Конечно, ему было обидно и неприятно. А для «Локомотива» приобретение такого форварда — просто идеальный вариант! Да и сам Саша вернется домой. Красивая история.

— При этом Кокорин именно при вас уходил из «Локомотива»...

— Я все время жалел о том, что Саша ушел от нас в «Динамо». Но решение по Кокорину принято было еще до моего прихода. И мне гендиректор бело-голубых Дмитрий Иванов, которого я считаю, порядочным человеком и руководителем, тогда честно сказал: «Николай Алексеевич, я понимаю, что между клубами есть договоренность не уводить друг у друга молодых игроков. Но по Кокорину все решилось еще до вас. Не надо нагнетать». Конечно, я попытался поговорить, но... «Динамо» предложило ему очень хорошие условия. Мы не стали их повторять, потому что на тот момент Александр даже не являлся еще игроком дубля железнодорожников. Могли дать ему контракт только на общих условиях. Ничего не поделаешь. Вот если бы у Кокорина не получилось в «Динамо», значит, можно было бы говорить о его ошибке. А так как карьера пошла в гору, значит, его сторона все сделала верно. Был же и другой неудачный пример.

— Какой?

— Ника Пилиев. Агент увел его у нас за спиной в ЦСКА. И где сейчас этот футболист? (Играет за любительскую команду «Кубань Холдинг» — Прим. «СЭ»). А по таланту был не слабее Кокорина. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Николая Наумова — здесь.