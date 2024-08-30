Садыгов: «Как по мне, «Локомотив» на сегодняшний день — лучшая команда чемпионата»

Нападающий «Химок» Илья Садыгов назвал команды, которые разыграют между собой золотые медали в чемпионате России.

«Как по мне, «Локомотив» на сегодняшний день — лучшая команда чемпионата. «Зенит» сейчас немного буксует. Может быть, сказывается потеря Глушенкова. Но думаю, что как раз эти команды будут биться за чемпионство в этом году. По тому состоянию, в котором сейчас находится «Локомотив», они могут навязать борьбу «Зениту», — цитирует Legalbet Садыгова.

«Локомотив» после 6 туров с 15 очками занимает 1-е место в турнирной таблице РПЛ.