Непомнящий: «В межсезонье «Зенит» усилился, а другие топ-клубы остались при своем или стали слабее»
Известный российский тренер Валерий Непомнящий считает «Зенит» фаворитом чемпионата России-2024/25.
«В прошлом году перед началом сезона тоже казалось, что «Зенит» будет безоговорочным фаворитом, но все вышло не так очевидно. Борьба была до последнего тура. В это трансферное окно петербуржцы очень здорово поработали на трансферном рынке, приобрели ведущих отечественных футболистов. Поэтому получается, что снова приходится говорить, что «Зенит» — безоговорочный фаворит предстоящего сезона.
По большому счету в это межсезонье среди топовых команд только сине-бело-голубые по-настоящему усилились, а другие клубы остались при своем или наоборот ослабились», — приводит Legalbet слова Непомнящего.
«Зенит» становился чемпионом России в шести последних сезонах.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -