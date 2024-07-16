Непомнящий: «В межсезонье «Зенит» усилился, а другие топ-клубы остались при своем или стали слабее»

Известный российский тренер Валерий Непомнящий считает «Зенит» фаворитом чемпионата России-2024/25.

«В прошлом году перед началом сезона тоже казалось, что «Зенит» будет безоговорочным фаворитом, но все вышло не так очевидно. Борьба была до последнего тура. В это трансферное окно петербуржцы очень здорово поработали на трансферном рынке, приобрели ведущих отечественных футболистов. Поэтому получается, что снова приходится говорить, что «Зенит» — безоговорочный фаворит предстоящего сезона.

По большому счету в это межсезонье среди топовых команд только сине-бело-голубые по-настоящему усилились, а другие клубы остались при своем или наоборот ослабились», — приводит Legalbet слова Непомнящего.

«Зенит» становился чемпионом России в шести последних сезонах.