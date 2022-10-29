Ненахов заявил, что «Локомотиву» не хватило реализации моментов Марадишвили в матче с ЦСКА

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов прокомментировал поражение от ЦСКА в 15-м туре РПЛ (0:1).

— Чего не хватило сегодня, чтобы забить, учитывая, что моменты были?

— Нереализация своих моментов Константином Марадишвили. А надо их реализовать. Как это исправить? Уверенность в себе в первую очередь.

— Многие, кто следят за вашей игрой, говорят, что «Локомотив» ждёт паузу в чемпионате, чтобы как-то прийти в себя и с новыми силами вернуться в бой.

— Надо до перерыва выиграть свои матчи и уже потом отталкиваться от того, что будет в перерыве. Никто из нас не думает о паузе, мы настраиваемся на каждый матч.

— Но вы не думаете, что этот перерыв может стать переломным моментом в вашей игре?

— Все возможно.

Армейцы прервали серию из трех ничьих подряд. Для железнодорожников это седьмое поражение в последних восьми матчах в РПЛ.

ЦСКА набрал 29 очков и теперь занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» — 14-й (12 баллов).