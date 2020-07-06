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«Не всегда бывает так, как мы хотим». Сулейманов высказался о поражении от «Зенита»

6 июля 2020, 18:40
Магомед-Шапи Сулейманов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Магомед-Шапи Сулейманов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов после поражения от «Зенита» (2:4) в матче 26-го тура РПЛ опубликовал новый пост в Instagram. Игра прошла в Краснодаре 5 июля.

«Не всегда бывает так, как мы хотим. Всевышний знает лучше», — написал в Instagram Сулейманов.

По итогам прошедшей встречи «Зенит» досрочно стал чемпионом России.

В сезоне-2019/20 форвард провел 33 матча за «быков», забил 6 голов и сделал 6 результативных передач.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. «Зенит» — чемпион




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