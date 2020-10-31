«Не в первый раз тренер не с нами». Крал — об отсутствии Тедеско на тренерской скамейке в матче с «Ростовом»
Полузащитник «Спартака» Алекс Крал оценил игру команды в первом тайме матча 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (0:1, перерыв).
— У «Ростова» было немного моментов в атаке, — сказал Крал в эфире «Матч Премьер». — Один момент, который они реализовали. Нужно больше терпения и лучше контролировать мяч. Вся борьба идет в центре поля.
Не в первый раз тренер не с нами. Нужно сосредоточиться на игре.
Главный тренер красно-белых Доменико Тедеско не может присутствовать на скамейке из-за дисквалификации за перебор желтых карточек.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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