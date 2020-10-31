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«Не в первый раз тренер не с нами». Крал — об отсутствии Тедеско на тренерской скамейке в матче с «Ростовом»

17:34
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Полузащитник «Спартака» Алекс Крал оценил игру команды в первом тайме матча 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (0:1, перерыв).

— У «Ростова» было немного моментов в атаке, — сказал Крал в эфире «Матч Премьер». — Один момент, который они реализовали. Нужно больше терпения и лучше контролировать мяч. Вся борьба идет в центре поля.

Не в первый раз тренер не с нами. Нужно сосредоточиться на игре.

Главный тренер красно-белых Доменико Тедеско не может присутствовать на скамейке из-за дисквалификации за перебор желтых карточек.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 13-й тур. «Спартак» — «Ростов» и другие матчи




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