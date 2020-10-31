Полузащитник «Спартака» Алекс Крал оценил игру команды в первом тайме матча 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (0:1, перерыв).

— У «Ростова» было немного моментов в атаке, — сказал Крал в эфире «Матч Премьер». — Один момент, который они реализовали. Нужно больше терпения и лучше контролировать мяч. Вся борьба идет в центре поля.

Не в первый раз тренер не с нами. Нужно сосредоточиться на игре.

Главный тренер красно-белых Доменико Тедеско не может присутствовать на скамейке из-за дисквалификации за перебор желтых карточек.