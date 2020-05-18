РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Не случайный человек, а преданный болельщик». Газзаев рассказал о новом боссе ЦСКА Максиме Орешкине

14:00
Максим Орешкин. Фото Известия
Максим Орешкин. Фото Известия
Теги:

Знаменитый российский тренер, обладатель Кубка УЕФА и четырехкратный чемпион России, сейчас глава комитета по делам национальностей Госдумы РФ Валерий Газзаев дал интервью «СЭ».

18&nbsp;мая 2005 года. Лиссабон. &laquo;Спортинг&raquo; Л&nbsp;&mdash; ЦСКА&nbsp;&mdash; 1:3. Главный тренер армейцев Валерий Газзаев с&nbsp;Кубком УЕФА.«В перерыве достал икону — игроки целовали ее и шли на поле». Валерий Газзаев — о победе ЦСКА в Кубке УЕФА 15 лет спустя

Вот как Газзаев высказался о Максиме Орешкине, который возглавил недавно возглавил совет директоров футбольного клуба ЦСКА после того, как акции красно-синих перешли в распоряжение ВЭБ. Орешкин является помощником Президента РФ Владимира Путина, а ранее занимал пост министра экономического развития.

— Да, я хорошо его знаю. Это не случайный человек в ЦСКА, а действительно преданнейший болельщик клуба. Знаю, что он присутствовал в Лиссабоне на финале Кубка УЕФА. Мы однажды с ним это обсуждали.

Поэтому всячески приветствую такое назначение. Не сомневаюсь, что Максим Орешкин будет помогать клубу и поддерживать президента ЦСКА Евгения Гинера в его начинаниях. Надеюсь, это будет перспективный тандем. Теперь дело за тренерами и игроками. Они должны, наконец, вернуть команду на уровень, соответствующий ее амбициям и традициям. (Дмитрий Симонов)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир