«Не случайный человек, а преданный болельщик». Газзаев рассказал о новом боссе ЦСКА Максиме Орешкине

Знаменитый российский тренер, обладатель Кубка УЕФА и четырехкратный чемпион России, сейчас глава комитета по делам национальностей Госдумы РФ Валерий Газзаев дал интервью «СЭ».

Вот как Газзаев высказался о Максиме Орешкине, который возглавил недавно возглавил совет директоров футбольного клуба ЦСКА после того, как акции красно-синих перешли в распоряжение ВЭБ. Орешкин является помощником Президента РФ Владимира Путина, а ранее занимал пост министра экономического развития.

— Да, я хорошо его знаю. Это не случайный человек в ЦСКА, а действительно преданнейший болельщик клуба. Знаю, что он присутствовал в Лиссабоне на финале Кубка УЕФА. Мы однажды с ним это обсуждали.

Поэтому всячески приветствую такое назначение. Не сомневаюсь, что Максим Орешкин будет помогать клубу и поддерживать президента ЦСКА Евгения Гинера в его начинаниях. Надеюсь, это будет перспективный тандем. Теперь дело за тренерами и игроками. Они должны, наконец, вернуть команду на уровень, соответствующий ее амбициям и традициям. (Дмитрий Симонов)