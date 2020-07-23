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«Не прошу судей быть строгими и раздавать карточки на все стороны». Кашшаи — о большом количестве желтых карточек в РПЛ

18:53
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Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи прокомментировал большое количество предупреждений после возобновления сезона Тинькофф РПЛ.

— Слишком много желтых карточек после возобновления чемпионата? Стараемся следовать требованиям УЕФА, что означает, что рефери должен защищать игроков. За любой фол игрок должен быть наказан. Я не прошу рефери быть строгими и раздавать карточки на все стороны. Единственная причина — защита игроков. Мы анализируем все ситуации. Я требую от судей соблюдение правил игры, — сказал Кашшаи в программе «Правила игры» на телеканале «Матч ТВ».

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