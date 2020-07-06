Полузащитник «Краснодара» и сборной Португалии Мануэл Фернандеш назвал самых талантливых футболистов из числа тех, с кем ему довелось поиграть за одну команду.

— Криштиану Роналду — суперталант и суперпрофессионал. Но я не могу назвать его самым лучшим, — признался Фернадеш в эфире «Матч Премьер». — Это было бы несправедливо по отношению к Давиду Вилье, Давиду Сильве, Луишу Фигу или Деку. Они умели на поле все.