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«Не могу назвать Криштиану лучшим». Мануэл Фернадеш — о самых талантливых партнерах

6 июля 2020, 22:19
Мануэл Фернандеш. Фото ФК «Краснодар».
Мануэл Фернандеш. Фото ФК «Краснодар».
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Полузащитник «Краснодара» и сборной Португалии Мануэл Фернандеш назвал самых талантливых футболистов из числа тех, с кем ему довелось поиграть за одну команду.

— Криштиану Роналду — суперталант и суперпрофессионал. Но я не могу назвать его самым лучшим, — признался Фернадеш в эфире «Матч Премьер». — Это было бы несправедливо по отношению к Давиду Вилье, Давиду Сильве, Луишу Фигу или Деку. Они умели на поле все.

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