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Сегодня, 11:45

Наумов поделился мнением о месте проведения Суперкубка России между «Спартаком» и «Зенитом»

Виктория Кравченко
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Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал возможное место проведения матча за Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом».

«На «Газпром Арене» не проведешь Суперкубок, потому что она домашняя для сине-бело-голубых. А у «Спартака» есть свой стадион — другой», — цитирует Наумова RT.

«Зенит» занял первое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, став в четвертый раз подряд чемпионом России. «Спартак» 29 мая победил в финале БЕТСИТИ Кубка России, обыграв московское «Динамо» (2:1).

Дата и место проведения Суперкубка России будут объявлены позже.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1010035-naumov-superkubok-rossiya
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
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 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
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 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
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21.05 17:00
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П
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Краснодар

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