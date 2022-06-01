Наумов поделился мнением о месте проведения Суперкубка России между «Спартаком» и «Зенитом»

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал возможное место проведения матча за Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом».

«На «Газпром Арене» не проведешь Суперкубок, потому что она домашняя для сине-бело-голубых. А у «Спартака» есть свой стадион — другой», — цитирует Наумова RT.

«Зенит» занял первое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, став в четвертый раз подряд чемпионом России. «Спартак» 29 мая победил в финале БЕТСИТИ Кубка России, обыграв московское «Динамо» (2:1).

Дата и место проведения Суперкубка России будут объявлены позже.