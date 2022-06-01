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Романцев оценил работу братьев Березуцких в ЦСКА

Александр Львов
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Олег Романцев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев рассказал, как он относится к работе братьев Березуцких в ЦСКА.

— После впечатляющего начала под руководством братьев Березуцких ЦСКА попал в полосу неудач. На этом фоне пошли разговоры о возможных масштабных перестановках в руководстве. Мог этот негатив сказаться на состоянии команды и работе молодых тренеров?

— Любые разговоры и слухи, которые тут же подхватывают СМИ, всегда влияют на настроение команды. В свое время я старался оградить футболистов от всяких небылиц и сплетен. Беседовал с ними, объяснял, как все на самом деле обстоит. Ведь задача тренера состоит еще и в том, чтобы, выходя на поле, футболисты думали только об игре, жили ею. И когда команда сбивается с ритма, теряет очки, добиться этого особенно непросто. Здесь многое зависит от тренерского опыта, которого у братьев Березуцких пока еще немного. Именно такие моменты проверяют тебя на прочность и должны закалять. Надеюсь, что Алексей с Василием это почувствовали. И то, что они завершили сезон ярким, веселым матчем с «Ростовом», стало для болельщиков надеждой на будущее.

— Что вы думаете об информации, что ЦСКА может расстаться с братьями?

— Не мне давать советы руководству ЦСКА. Ведь когда оно принимало решение о назначении Алексея Березуцкого, то наверняка понимало, что идет на риск, доверяя команду вчерашнему футболисту. Я не очень хорошо знаком с братьями. Но всегда уважал их за твердый характер. Возможно, именно это стало главным в решении доверить им команду. Не исключаю, что заявление об уходе Алексея — скорее эмоции, чем результат неверия в себя. Ни он, ни Василий не производят впечатления людей, которые способны взять и опустить руки. А значит, как когда-то на поле, надо стиснуть зубы и идти вперед.

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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
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 Урал 30 8 9 13 27-35 33
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 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
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Кр. Советов – Локомотив
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 1 : 0
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Рубин – Уфа
 1 : 2
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