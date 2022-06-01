Романцев оценил работу братьев Березуцких в ЦСКА

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев рассказал, как он относится к работе братьев Березуцких в ЦСКА.

— После впечатляющего начала под руководством братьев Березуцких ЦСКА попал в полосу неудач. На этом фоне пошли разговоры о возможных масштабных перестановках в руководстве. Мог этот негатив сказаться на состоянии команды и работе молодых тренеров?

— Любые разговоры и слухи, которые тут же подхватывают СМИ, всегда влияют на настроение команды. В свое время я старался оградить футболистов от всяких небылиц и сплетен. Беседовал с ними, объяснял, как все на самом деле обстоит. Ведь задача тренера состоит еще и в том, чтобы, выходя на поле, футболисты думали только об игре, жили ею. И когда команда сбивается с ритма, теряет очки, добиться этого особенно непросто. Здесь многое зависит от тренерского опыта, которого у братьев Березуцких пока еще немного. Именно такие моменты проверяют тебя на прочность и должны закалять. Надеюсь, что Алексей с Василием это почувствовали. И то, что они завершили сезон ярким, веселым матчем с «Ростовом», стало для болельщиков надеждой на будущее.

— Что вы думаете об информации, что ЦСКА может расстаться с братьями?

— Не мне давать советы руководству ЦСКА. Ведь когда оно принимало решение о назначении Алексея Березуцкого, то наверняка понимало, что идет на риск, доверяя команду вчерашнему футболисту. Я не очень хорошо знаком с братьями. Но всегда уважал их за твердый характер. Возможно, именно это стало главным в решении доверить им команду. Не исключаю, что заявление об уходе Алексея — скорее эмоции, чем результат неверия в себя. Ни он, ни Василий не производят впечатления людей, которые способны взять и опустить руки. А значит, как когда-то на поле, надо стиснуть зубы и идти вперед.