Колосков: «Жаль, что «Нижний Новгород» не продлил контракт с Кержаковым»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что «Нижний Новгород» не продлил контракт с главным тренером Александром Кержаковым.

«Мне, откровенно говоря, жаль, что «Нижний Новгород» не продлил контракт с Кержаковым. Я почему-то считал, что он один из самых перспективный наших тренеров из молодой плеяды. Мы же все не знаем, что там у них в команде, какие взаимоотношения были с руководством, какие отношения остались с игроками и так далее», — сказал Колосков корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Ранее Кержаков в разговоре с «СЭ» заявил, что клуб не продлил с ним контракт. Предыдущее соглашение специалиста действовало до 31 мая этого года.

Кержаков возглавил «Нижний Новгород» в июне 2021 года. В минувшем сезоне команда заняла 11-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.