Натхо считает, что ЦСКА провалил сезон

Бывший полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо, ныне выступающий за "Олимпиакос", считает, что сезон у армейцев получился провальным.
— Сезон у ЦСКА получился провальным, ведь они впервые за долгое время остались без ЛЧ, — цитируют Натхо "Известия". — Это обусловлено тем, что в команде появилось много молодых игроков. Поэтому были проблемы с сыгранностью. Однако уверен, что в следующем сезоне они покажут действительно хороший результат.
ЦСКА занял четвертое место в чемпионате России. К следующем сезоне команда будет выступать в Лиге Европы.
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