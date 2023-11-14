Наставник «Родины» Артига заявил, что Абаскаль является для него примером

Главный тренер «Родины» Франк Артига поделился мнением о наставнике московского «Спартака» Гильермо Абаскале.

«Я лично не знаком с Абаскалем, но могу сказать, что он для меня пример. Он добился своих целей, не являясь звездой футбола. Тем из нас, кто не был профессиональными топ-футболистами, намного тяжелее на тренерском пути. Абаскаль многим пожертвовал, скитался по странам, тренировал в академиях, работал с небольшими командами. То, чего он достиг, пример для меня. Было бы здорово встретиться в плей-офф Кубка со «Спартаком» и познакомиться с Гильермо», — приводит слова Артига Metaratings.ru.

Под руководством Артиги «Родина» после 18 туров занимает 7-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав 24 очка.

«Спартак» с 24 очками после первого круга РПЛ находится на 6-й позиции.