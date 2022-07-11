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Сегодня, 14:05

Керк заявил, что не собирается покидать «Локомотив»

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Полузащитник «Локомотива» Джирано Керк заявил, что не собирается покидать команду.

«Предсезонный турнир проходит отлично! Сейчас я очень хорошо себя чувствую в «Локомотиве». Останусь ли в клубе на следующий сезон? Да, я останусь в России, хочу играть за «Локомотив», — приводит слова Керка «Чемпионат».

В прошедшем сезоне 26-летний нидерландский футболист провел 28 матчей во всех турнирах за «Локомотив», забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.

Керк играет за российскую команду с сентября 2021 года.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4752205-girano-kerk-ya-ostanus-v-rossii-hochu-igrat-za-lokomotiv.html
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Джирано Керк
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