Керк заявил, что не собирается покидать «Локомотив»

Полузащитник «Локомотива» Джирано Керк заявил, что не собирается покидать команду.

«Предсезонный турнир проходит отлично! Сейчас я очень хорошо себя чувствую в «Локомотиве». Останусь ли в клубе на следующий сезон? Да, я останусь в России, хочу играть за «Локомотив», — приводит слова Керка «Чемпионат».

В прошедшем сезоне 26-летний нидерландский футболист провел 28 матчей во всех турнирах за «Локомотив», забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.

Керк играет за российскую команду с сентября 2021 года.