Мусаев считает, что ЦСКА мог лучше провести минувший сезон

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев поделился мнением о результатах команды в минувшем сезоне.

— Как оцените результаты команды в этом сезоне?

— Можно было провести его лучше. Постараемся сделать это в следующем чемпионате.

— Можно сказать, что вы полностью адаптировались к требованиям тренерского штаба?

— Я уже говорил, что почти сразу адаптировался. Мне было легко влиться в этот коллектив. Я от себя жду большего. Буду работать для этого.

По итогам сезона-2023/24 ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Московская команда набрала 48 очков за 30 игр.