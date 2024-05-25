Сафонов — о сезоне «Краснодара»: «Оценю на пятерку, но эмоции негативные»

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов подвел итоги сезона.

25 мая «Краснодар» обыграл «Динамо» (1:0) в заключительном туре РПЛ. «Быки» финишировали на втором месте в турнирной таблице по итогам сезона.

— С каким настроем подходите к июньскому сбору национальной команды?

— Сначала надо переварить сегодняшний матч. Все эмоции, тяжелая встреча. Хочу отметить то, что, естественно, в моей карьере это первая такая игра, когда каждый из результатов несет за собой последствия в турнирной таблице. Это удивительно, наверное. Насколько знаю, там говорили, что «Локомотив» играл лет 10 назад в таком матче, первая-вторая строчка. И, наверное, с тех пор это первый сезон, где интрига сохраняется до самого конца. Было интересно.

— За какой матч обиднее всего, не считая сегодняшний?

— Не хочу вспоминать. Было много матчей. Какой-то один назвать не могу. Мы упускали победу на последних секундах. Мы не забивали в пустые ворота. Естественно, самый свежий — это последний матч, но нельзя выделить какой-то один.

— Насколько оценишь этот сезон, потому что второе место в таблице РПЛ — тоже историческое для «Краснодара»?

— Думаю, что это «пятерка». Но эмоции негативные, — сказал Сафонов.