Тикнизян: «На сегодняшний день мы с «Локомотивом» не обсуждали новый контракт»

Полузащитник «Локомотива» и сборной Армении Наир Тикнизян рассказал о ситуации с продлением контракта с клубом.

«Действительно, на сегодняшний день мы с «Локомотивом» не обсуждали новый контракт. Мне говорили, что это есть в планах. Но пока не было никакой конкретики. Клуб будет обсуждать новое соглашение с моим агентом и только когда придут к общему пониманию, подключат меня. Я только рад и двумя руками за диалог, тем более с клубом, в котором играю уже три года», — сообщил Тикнизян Metaratings.ru.

Тикнизян выступает в составе «Локомотива» с лета 2021 года, перейдя из ЦСКА. Контракт 25-летнего футболиста с клубом действует до лета 2026 года. В нынешнем сезоне он провел за «Локомотив» 17 матчей, в которых забил два гола и сделал три голевые передачи.