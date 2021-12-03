«Так лучше не говори — красную дадут». Шунин — об изучении русского легионерами
Вратарь «Динамо» Антон Шунин высказался о легионерах команды. По его словам, они стараются учить русский язык.
— До легионеров тяжело доносить что-то?
— Нет. У нас все легионеры общительные, очень быстро учат русский язык. Нико Моро и Себа [Шиманьски] все понимают, Гиля [Варела] — тоже. Фаби [Бальбуэна], Диего [Лаксальт] сами хотят учить русский, спрашивают значения слов. Правда, не всегда им нормально переводят. (Смеется.)
Недавно Фаби спросил: «Если нападающий в игре наступил мне на ногу, что ему сказать?» Парш выдал пару ласковых, все посмеялись. Но я, конечно, предупредил: «Так не говори — тебе красную дадут». Для меня не проблема объяснить что-то и на английском.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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