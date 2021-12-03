Вратарь «Динамо» Антон Шунин высказался о легионерах команды. По его словам, они стараются учить русский язык.

— До легионеров тяжело доносить что-то?

— Нет. У нас все легионеры общительные, очень быстро учат русский язык. Нико Моро и Себа [Шиманьски] все понимают, Гиля [Варела] — тоже. Фаби [Бальбуэна] , Диего [Лаксальт] сами хотят учить русский, спрашивают значения слов. Правда, не всегда им нормально переводят. (Смеется.)