Началась продажа билетов на матч ветеранов «Факела» со сборной СССР и России

Стартовали продажи электронных билетов на игру ветеранов воронежского футбольного клуба со сборной СССР и России.

Матч подобного формата и масштаба еще никогда не проходил в Воронеже. Доступны места на всех четырех трибунах — Восточной, Западной, Южной и Северной.

Игра состоится во вторник, 15 октября, в 19.00, сообщает Telegram-канал воронежского клуба.