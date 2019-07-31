Набиуллин признался, что хочет завершить карьеру в "Рубине"

Новичок "Сочи", защитник Эльмир Набиуллин в интервью клубной пресс-службе рассказал о том, что хочет завершить карьеру в "Рубине".
"Хотел бы завершить свою карьеру в казанском "Рубине". Слежу за ними всегда, переживаю", – приводит слова Набиуллина пресс-служба "Сочи".
Набиуллин выступал за "Рубин" с 2014 по 2017 год.
Эльмир Набиуллин на вопрос о завершении карьеры: «Хотел бы завершить свою карьеру в казанском «Рубине». Слежу за ними всегда, переживаю».— Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) July 31, 2019
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