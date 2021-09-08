«Спартак» продолжит платить Мирзову 48 тысяч евро в месяц

Московский «Спартак» 7 сентября сообщил, что полузащитник Резиуан Мирзов уходит до конца сезона в аренду в подмосковные «Химки». При этом клуб продолжит платить футболисту примерно 48 тысяч евро в месяц, утверждает Telegram-канал «Мутко против».

По словам источников основная причина расставания — недовольство тренером поведением игрока.

В нынешнем сезоне Мирзов сыграл шесть матчей за красно-белых, но не отметился результативными действиями.

28-летний футболист провел минувший сезон в «Химках». Он принял участие в 17 матчах подмосковной команды и забил шесть мячей.