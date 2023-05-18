На «Спартак» — ЦСКА ожидается рекорд посещаемости домашней арены красно-белых в этом году

Как стало известно «СЭ», динамика продажи билетов на матч 28-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА, который состоится в воскресенье, 21 мая, позволяет рассчитывать, что на трибунах «Открытие Банк Арены» соберется не менее 20 тысяч зрителей.

Это станет рекордом посещаемости домашнего стадиона красно-белых в 2023 году. Ранее она не превышала 11 тысяч человек.

На игре с «Локомотивом» побывало 10 185 болельщиков (27 февраля, Кубок, 4:2), на «Урале» — 4281 (4 марта, РПЛ, 2:2), на «Факеле» — 5002 (11 марта, РПЛ, 3:2), на «Урале» — 9595 (14 марта, Кубок, 1:1), на «Ахмате» — 5849 (1 апреля, РПЛ, 0:0), на «Динамо» — 8985 (8 апреля, РПЛ, 3:3), на «Краснодаре» — 6083 (24 апреля, РПЛ, 4:3) и на «Ростове» — 10 568 (29 апреля, РПЛ, 1:1).

«Спартак» с 50 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА располагается на второй строчке с 54 баллами.