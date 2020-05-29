«Мы видели такую нищету, после которой я ни за что не поеду в «модную» Африку». Анна Семак выпустила фильм о Гвинее-Бисау

Анна Семак, жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака, презентовала документальный фильм о поездке в Гвинею-Бисау. По словам супруги специалиста, ей довелось видеть много ужасов быта нищих африканцев.

«Когда я вернулась из Африки, от меня ждали детального рассказа с подробнои? передачеи? эмоции?, но все, что я тогда смогла, лишь честно признаться — не хочу тратить полученную благодать, выбрасывая в толпу ценные кадры, запечатленные сердцем, — написала Анна Семак в Instagram. — Мне было так очевидно, что поделившись бесценным сокровищем, свидетелями которого мы стали, в ответ вместо живых сосен получу холодные фонарные столбы: «Почему вы помогаете именно Африке?», «Почему чужим, а не своим?» и множество радостных, громких выкриков в желтои? прессе, начинающихся со слов «жена Семака».

Мне очень не хотелось объяснять тем, для кого слово «негр» в лексиконе является нормои?, что жителеи? Земли нельзя делить на «своих» и «чужих», что Богу, важен лишь цвет нашеи? души, что помогать важно всем, независимо от расы, вероисповедания, вида и географии — русским, африканским, украинским, индии?ским приютам, старикам, бездомным, больным, нищим, животным, планете...

После нашеи? поездки я не могла говорить... не было подходящих слов описать тот ужас, что видели мы в больнице, в деревнях, где чумазые, голые малыши едят баобаб из грязного строительного ведра, а дети постарше, с пупочными грыжами размером с яблоко, трудятся наравне со взрослыми.

Мы видели такую нищету, после которои? я ни за что не поеду в «модную» Африку — туда, где разруха и боль спрятана за роскошными шатрами, где длинноногие девушки в одежде цвета хаки делают селфи на фоне жирафов.

Я хочу поскорее вернуться к нашим детям, к их проблемам, болезням. Туда, где дожить до десяти лет — большая удача, где есть два раза в день — мечта, а спать на цементном полу, вместо земляного, — сказочное богатство.

Наш фильм об Африке — это признание в любви. Пронзительная, тонкая, честная картина. Кино для тех, кто умеет читать по губам. Квинтэссенция чувств, пережитая, переосмысленная и переложенная на пленку, чтобы рассказать вам всю правду.

То, что вы увидите — реальная жизнь без лишних слов, но венец фильма не щемящая безнадежность, а живая вера в добро, пробивающаяся сквозь щели дровяного сарая лучами Божественного света, песнеи? надежды".