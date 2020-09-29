Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов и генеральный директор Ринат Шайбеков встретились с командой после утренней тренировки, сообщает официальный сайт уфимского клуба.

Причиной встречи стало недовольство руководства последними результатами «Уфы» в Тинькофф РПЛ. После 9-и туров уфимцы находятся на предпоследнем месте в турнирной таблице с пятью очками в активе.

«Провели общее собрание. Разговор был откровенный. Мы — не просто команда. Мы — семья. И любые проблемы решаем все вместе. Мы исправим ошибки и снова будем вас радовать, дорогие болельщики. Приходите в субботу в 16.00 на стадион, чтобы убедиться в игре с «Ротором», что нам не безразличны ваши чувства», — прокомментировал итог встречи Ростислав Мурзагулов.

Матч «Уфа» — «Ротор» состоится в субботу, 3 октября. Начало — в 14.00 (мск).