"Мы – чемпионы! Москвичи, вам не понять". Радимов – о победе "Зенита"

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов восхищается победой питерцев в матче 24-го тура чемпионата России против "Краснодара" (3:2). Об этом 43-летний российский специалист написал в своем Твиттере.

– Мы – чемпионы, мы – чемпионы , мы – чемпионы! Единожды присягнув – до смерти стоять. Вам, Москвичи, этого не понять. Город над Вольной Невой, где болеют за Зенит родной! Семак гуляем! Мосты, корюшка, шаверма, поребрик, – написал Радимов в Твиттере.

"Зенит" набирает 51 очко в турнирной таблице РПЛ и лидирует с отрывом в 8 баллов от второго места – "Локомотива".

Мы чемпионы , мы чемпионы , мы чемпионы !!!!!! Единожды присягнув -до смерти стоять ... Вам, Москвичи, этого не понять 💪💪😘😘Город над Вольной Невой, где болеют за Зенит родной!!!!! 🥇🏆Семак 😘😘😘😘😘😘гуляеммммммм!!!!! Мосты, корюшка, шаверма, поребрик ✌️😜😘😂 – Владислав Радимов (@radimov02) 20 апреля 2019 г.

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