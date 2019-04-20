23:04 | Футбол — РПЛ

"Мы – чемпионы! Москвичи, вам не понять". Радимов – о победе "Зенита"

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Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов восхищается победой питерцев в матче 24-го тура чемпионата России против "Краснодара" (3:2). Об этом 43-летний российский специалист написал в своем Твиттере.

– Мы – чемпионы, мы – чемпионы , мы – чемпионы! Единожды присягнув – до смерти стоять. Вам, Москвичи, этого не понять. Город над Вольной Невой, где болеют за Зенит родной! Семак гуляем! Мосты, корюшка, шаверма, поребрик, – написал Радимов в Твиттере.

"Зенит" набирает 51 очко в турнирной таблице РПЛ и лидирует с отрывом в 8 баллов от второго места – "Локомотива".

 

Краснодар - Зенит

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 24-й тур. "Локо" – ЦСКА, "Краснодар" – "Зенит" и другие матчи
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