Тикнизян заявил, что в «Локомотиве» недовольны упущенной победой над «Сочи»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян прокомментировал ничью команды в матче 20-го тура РПЛ против «Сочи» (2:2).

— Я пока не могу объяснить, что с нами происходит, — начал Тикнизян. — Но рецепт успеха всегда один — это работа. У меня нет вопросов по удалению Карпукаса. Мы недовольны тем, что не реализовали свои моменты, упустили победу. Мы были ближе к трем очкам, чем «Сочи». Борьба за медали? Еще раз повторюсь, мы должны работать и не смотреть в турнирную таблицу. Надо идти от игры к игре. Повышенные тона в раздевалке? Это нормально, это эмоции. Конфликтов в команде нет. Мы очень требовательные друг к другу. Очень расстроены, что не смогли победить.

— Для Карпукаса это первое удаление. Поддержали его в раздевалке?

— Конечно, подержали. Артем очень классный футболист. А я сам через это [удаления] не раз проходил. У меня их было побольше. Надеюсь, это было последнее его удаление, — сказал Тикнязян.

После ничьей с «Сочи» (2:2) «Локомотив» с 32 очками поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ.