Мостовой высказался о безвыигрышной серии «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на ничью красно-белых в домашнем матче 21-го тура чемпионата России против «Ахмата» (0:0).

Московский клуб не выигрывает три матча подряд.

«Как мы говорим, это рабочие моменты. Сейчас кто-то выигрывает, кто-то — нет. Я сильно не придаю этому значения. Мы всегда с начала сезона говорили, что «Зенит» создает эту интригу. Все команды держатся. Сегодня «Динамо» — это кошмар. Также и «Спартак». «Спартак» уже набрал свое количество очков, он нормально идет, — приводит «Спорт День за Днем» слова Мостового.

Также он ответил на вопрос, не рано ли «Спартак» продлил контракт с главным тренером команды Гильермо Абаскалем.

«Он здесь ни при чем. Абаскаль и так уже давно успокоился. Он приехал в «Спартак» и подписал [контракт]. Он уже успокоился. Нынешний контракт в сравнении с тем, который у него был в Испании или в Швейцарии, никогда и нигде такие деньги не получит. Они все здесь нормально и спокойно зарабатывают, а потом уезжают», — добавил экс-полузащитник.

«Спартак» занимает 3-ю позицию в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко. «Ахмат» с 33 очками идет шестым.