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Сегодня, 19:52

Мостовой считает правильным, что «Спартак» не поздравил Абаскаля с днем рождения: «Про него вообще забыть надо»

Дарик Агаларов
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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на то, что клуб не поздравил экс-главного тренера Гильермо Абаскаля с днем рождения.

«Да про него вообще забыть надо. Он «Спартак» тренировал... Ужас. За что его поздравлять вообще должны были? За день до назначения в «Спартак» кто-то хоть что-то знал о нем вообще? Забудьте о нем, хватит. Говорите про футбольных людей», — сказал Мостовой «СЭ».

13 апреля Абаскалю исполнилось 36 лет. Клуб в социальных сетях не поздравил специалиста.

Абаскаль возглавлял «Спартак» с лета 2022 по апрель 2024 года. Под руководством испанца красно-белые стали бронзовыми призерами РПЛ в сезоне-2022/23.

Александр Мостовой
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 25 16 7 2 49-18 55
2
 Зенит 25 16 5 4 50-16 53
3
 Спартак 25 15 5 5 48-21 50
4
 ЦСКА 25 14 6 5 39-17 48
5
 Динамо 25 13 7 5 53-29 46
6
 Локомотив 25 13 5 7 42-36 44
7
 Ростов 25 10 6 9 38-38 36
8
 Рубин 25 10 6 9 32-37 36
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 25 6 9 10 23-28 27
11
 Кр. Советов 25 7 6 12 30-40 27
12
 Химки 25 5 8 12 28-45 23
13
 Ахмат 25 4 11 10 23-39 23
14
 Пари НН 25 5 5 15 19-47 20
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 25 2 9 14 11-37 15
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25.04 19:30
Динамо Мх – Краснодар
 - : -
26.04 14:00
Динамо – Зенит
 - : -
26.04 14:00
Пари НН – Ахмат
 - : -
26.04 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
26.04 19:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
27.04 16:30
Химки – Акрон
 - : -
27.04 19:00
Рубин – Факел
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