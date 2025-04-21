Мостовой считает правильным, что «Спартак» не поздравил Абаскаля с днем рождения: «Про него вообще забыть надо»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на то, что клуб не поздравил экс-главного тренера Гильермо Абаскаля с днем рождения.

«Да про него вообще забыть надо. Он «Спартак» тренировал... Ужас. За что его поздравлять вообще должны были? За день до назначения в «Спартак» кто-то хоть что-то знал о нем вообще? Забудьте о нем, хватит. Говорите про футбольных людей», — сказал Мостовой «СЭ».

13 апреля Абаскалю исполнилось 36 лет. Клуб в социальных сетях не поздравил специалиста.

Абаскаль возглавлял «Спартак» с лета 2022 по апрель 2024 года. Под руководством испанца красно-белые стали бронзовыми призерами РПЛ в сезоне-2022/23.