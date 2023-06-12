«Факел» планирует продлить контракт с Марковым

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов заявил, что клуб предложит форварду Евгению Маркову новый контракт.

«Будем вести переговоры, чтобы продлить контракт и футболист остался. Сейчас мы в работе. Думаю, в ближайшее время будет какая-то информация», — приводит «РБ Спорт» слова Котова.

Марков перешел в «Факел» в январе этого года. В составе воронежской команды он провел 11 матчей, в которых отметился 1 голом и 2 результативными передачами. Согласно данным портала Transfermarkt, действующий контракт 28-летнего футболиста с «Факелом» истекает 30 июня.

Ранее «Факел» обыграл «Енисей» по сумме двух игр (3:0) в стыковых матчах и сохранил место в РПЛ.