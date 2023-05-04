Ярошик считает, что Акинфеев вписался бы в чемпионат Испании

Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик рассказал, в каком чемпионате удалось бы заиграть вратарю армейцев Игорю Акинфееву.

«Я не тренер вратарей, но помню, что раньше в Англии все стремились подписать высокорослых вратарей. Думаю, Игорь бы спокойно вписался в чемпионат Испании, потому что ногами Акинфеев играет просто супер, и там были вратари гораздо ниже. Вполне допускаю, что до Игоря просто не доходила информация об интересе других клубов, и он не мог влиять на свою судьбу. Не знаю, как сейчас, но раньше руководство ЦСКА не хотело продавать своих футболистов в средние команды, предпочитая европейские топ-клубы», — цитирует Ярошика Metaratings.ru.

Акинфеев является воспитанником академии ЦСКА. В составе московского клуба он становился шестикратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка страны, а также семь раз выигрывал Суперкубок России и один раз — Кубок УЕФА.